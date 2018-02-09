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    Киев

    В Киеве из-за гриппа закрылись уже 75 школ

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    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (90)

    (обновлено: )97
    Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. В КГГА отметили, что в Шевченковском районе не закрыто ни одной школы.
    Школьники Киева одевают маски во время эпидемии гриппа
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Заболевшая гриппом
    УНИАН
    Грипп наступает и завоевывает Украину
    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ закрыты уже 75 школ. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.

    "В настоящее время учебный процесс приостановлен в 75 школах (2127 классов) полностью и в 59 школах (386 классов) поклассово", — написал Поворозник.

    Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. Чиновник отметил, что в Шевченковском районе не закрыто ни одной школы.

    Всего в столице 429 коммунальных ОУЗ, а это 272,2 тыс учеников. По состоянию на четверг в школах отсутствовали 6509 детей, заболевших гриппом и ОРВИ, добавил Поворозник.

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