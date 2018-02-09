В Киеве из-за гриппа закрылись уже 75 школ

УНИАН Грипп наступает и завоевывает Украину В Киеве в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ закрыты уже 75 школ. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.

"В настоящее время учебный процесс приостановлен в 75 школах (2127 классов) полностью и в 59 школах (386 классов) поклассово", — написал Поворозник.

Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. Чиновник отметил, что в Шевченковском районе не закрыто ни одной школы.

Всего в столице 429 коммунальных ОУЗ, а это 272,2 тыс учеников. По состоянию на четверг в школах отсутствовали 6509 детей, заболевших гриппом и ОРВИ, добавил Поворозник.

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