Осторожно, грипп! Украинские школы массово закрывают на карантин

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Не успели украинцы отойти от вспышек кори и дифтерии, накрывших страну после Нового года, как Украину атаковал грипп. Школы во многих городах и областях уже закрыли на карантин, а детей массово отправляют по домам.

Впрочем, в Минздраве уверяют, что пока уровень заболеваемости остается в пределах, типичных для времени года. А ни в одной из областей не превышен эпидемический порог.

По последним данным (за период с 22 по 28 января 2018 года), гриппом и ОРВИ заболели 181 287 человек. Из них 66,4% заболевших — дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 13,8%.

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Ситуация по стране

В Киеве показатель заболеваемости пока не превышает эпидемический порог. За последнюю неделю января в столице заболели порядка 6000 человек, 195 человек были госпитализированы, среди них — 134 ребенка.

Во избежания распространения инфекции городские власти решили приостановить занятия в 20 школах столицы, в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще в 35 ввели частичное поклассовое закрытия.

"Такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования. Сейчас наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто 7 школ) и Оболонском (закрыто 6 школ) районах. Не закрыто ни одного школьного учебного заведения в Печерском и Подольском районах", — сообщил первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник.

Дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

Хуже ситуация в Виннице. Там с 31 января на карантин закрыты все школы. По данным департамента здравоохранения, с начала эпидемсезона в городе зарегистрировали 38 836 случаев гриппа и ОРВИ, из них 59% заболевших — дети.

В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах и внешкольных учебных заведениях Винницы карантин решили продлить еще на неделю — до 12 февраля.

"За эту неделю госпитализировано в лечебно-профилактические учреждения города 119 человек с признаками заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе 83 ребенка (70%)", — сообщает Винницкий горсовет.

Со 2 по 11 февраля продлится карантин в учебных заведениях Житомира, с 5 по 11 февраля — в Кременчуге, со 2 по 9 февраля — во всех школах Ровенской области, с 5 февраля — в школах Николаева. Также на карантин закрыли некоторые школы и отдельные классы в Донецкой, Днепропетровской и Закарпатской областях.

В Ровно с 6 февраля все школы закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ у школьников.

Всплеск заболеваемости гриппом произошел и в Запорожье. Школы в городе закрыты на карантин с 7 февраля до особого распоряжения. По данным мэрии, решение о возобновлении учебного процесса будет принято в зависимости от эпидемической ситуации, когда заболеваемость пойдет на спад. Вместе с тем, детские сады продолжают работать.

На Днепропетровищине закрыли на карантин более 100 классов — в Днепре, Каменском, Никополе и Павлограде.

На Закарпатье не ходят в школы и детские сады дети двух районов.

А вот в Ивано-Франковске не обошлось без летальных случаев.

В больнице Ивано-Франковска умерла женщина, которая болела корью и гриппом. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщило местное издание "Галка" со ссылкой на информацию областной инфекционной больницы.

"Известно, что 15 января женщина заразилась острой вирусной инфекцией, вероятно гриппом, а затем – корью. Сначала лечилась в Надворнянской центральной районной больнице, только первого февраля ее доставили в Ивано-Франковск в глубоком шоке – третьей степени. Спасти ее жизнь медикам не удалось", – говорится в сообщении. На данный момент точная причина смерти женщины не установлена, продолжаются экспертизы.

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По данным ВОЗ, в этом сезоне в Украине будут ходить три штамма гриппа — A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09, A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) и B/Brisbane/60/2008.

Лучший способ уберечься от заболевания — вакцинация, говорят в Минздраве. Но с начала эпидемсезона прививку против гриппа сделали 178 890 человек, а это — 0,46% населения страны. Как отмечают в ведомстве, такой охват вакцинацией не дает коллективного иммунитета, а обеспечивает только индивидуальную защиту.

Кроме того, прививка не гарантирует полную защиту от заболевания, но минимизирует возможность развития осложнений, таких как пневмония или смерть. В первую очередь медики рекомендуют вакцинироваться людям из групп риска — детям до пяти лет и людям старше 65 лет, беременным женщинам и тем, кто страдает избыточным весом, диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких и др., а также находится на иммуносупрессивной терапии.

По материалам из открытых источников интернет