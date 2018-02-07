Грипп наступает и завоевывает Украину

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Говорить об эпидении гриппа в Украине пока рано, однако уже сейчас некоторые цифры настораживают. По последним данным Центра гриппа и ОРВИ Минздрава, за период с 22 по 28 января 2018 года гриппом и ОРВИ в Украине заболели 181 287 человек. 66,4% заболевших — дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос почти на 14%, но в сравнении с данными прошлого сезона, он на 20% ниже.

Пока ни в одной из областей не превышен эпидемический порог, но рост интенсивного показателя заболеваемости происходит за счет детей школьного возраста.

С 5 февраля приостановлен учебный процесс в школах Николаева. С 6 февраля карантин для предотвращения распространения заболеваемости гриппом объявили в школах Ровного, но уже 9 февраля на заседании Ривненского горсовета будет проанализировано состояние заболеваемости гриппом в городе и принято решение о продлении или прекращении карантина.

В Киеве же 5 февраля из-за гриппа и ОРВИ приостановлена учеба в трех школах, также приостановлены занятия в 119 классах в 16 школах. Наибольшее количество больных, по данным заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, зафиксировано в школах Святошинского и Дарницкого района. О карантине в Киеве пока речь не идет. Хотя в столице уже зарегистрировано 5786 случаев з среди школьников.

Карантин уже объявлен в школах Мукачево, Винницы и Житомира. Более ста классов из-за гриппа закрыли в разных городах в Днепропетровской области. В частности, школы закрыли в Днепре, Каменском, Никополе и Павлограде.

В нынешнем эпидемиологическом сезоне циркулируют три штамма гриппа, которые несколько отличаются от прогнозированных: два типа А — H1N1 и H3N2, а также штамм вируса гриппа типа В. По данным Европейского центра по контролю заболеваемости, большинство циркулирующих штаммов типа В не совпадают с вакцинными штаммами. Также проблема со штаммом гриппа типа А(H3N2). Известно, что заболевания, вызванные вирусом гриппа A(H3N2), могут протекать в тяжелой форме и приводить к летальному исходу у людей пожилого возраста, в то время как вирус A(H1N1), который в 2009 г. был причиной пандемии гриппа, а сейчас циркулирует как вирус сезонного гриппа, чаще вызывает тяжелое заболевание у людей более молодого возраста.

Непредсказуемый грипп

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца, профессор Ольга Голубовская отмечает, что в этом году очень интересная ситуация с гриппом.

"Во-первых, вакцинация субоптимальна, потому что ошиблись с несколькими вакцинными штаммами, кроме одного — H1N1. Слава Богу, поскольку H1N1 — самый опасный. Но очень агрессивно себя ведет штамм H3N2. Большое количество уже заболевших и умерших в Соединенных Штатах Америки. Поэтому докторам нужно готовиться. Про грипп никто ничего точно не знает, он развивается по своим особенностям, но учитывая такую ситуацию в Соединенных Штатах и Великобритании, мы уже очень напряжены, что, возможно, будет и у нас такое. А, возможно, хватит с нас и кори. В мире природы все очень сложно, возбудители конкурируют между собой, и кто кого подавляет, мы этого абсолютно не знаем, но мы должны быть готовы", — сказала Ольга Голубовская на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По ее словам, штамм H3N2 опасен такими осложнениями, как тяжелые пневмонии.

"Но не те, которые дает H1N1, когда пациенты "сгорают" очень быстро. Это немножко другие пневмонии, но тоже очень тяжелые", — отметила Голубовская.

Она подчеркнула, что в Украине необходима система готовности, начиная с докторов, которые должны быть насторожены по поводу гриппа.

"Эпидемиологический надзор начинается с врачей: как они подают, как они выявляют, от их грамотности, их настороженности. Но в нашей стране еще и от того, как на местах грамотные руководители не запрещают им устанавливать инфекционный диагноз, потому что у нас с этим проблема", — пояснила Голубовская.

Спасение утопающих дело рук самих утопающих

Как сообщил на пресс-конференции в РИА Новости Украина экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас, уровень вакцинации от гриппа в Украине составляет всего лишь около 0,5%, при том, что эффективный уровень в европейских странах — это 20-30% популяции.

"Вместо того, чтобы за счет эпидемиологического фонда привить группы риска мы перекладываем этот вопрос на плечи самих людей — пойди и купи. К сожалению, социально-экономическое состояние сейчас таково, что даже 150 гривен за вакцину от гриппа не каждый может себе позволить. Но об этом никто не говорит, а когда уже возникает проблема, начинают выделять миллионы. Каждая вложенная в профилактику гривна экономит минимум 10 гривен на лечение. Но мы не в состоянии обеспечить ту систему готовности и профилактики, чтобы предотвращать заболевания. В этом сезоне вакцины от гриппа достаточно, как никогда, но никто не прививает. И мы не заботимся о наших военнослужащих, правоохранителях, работников образования, медиков, которые остаются опять-таки незащищенными. И их больничные ложатся тяжелой ношей на наш же бюджет", — сказал Святослав Протас.