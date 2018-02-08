Полиция Венгрии устроила облаву на украинцев с двойным гражданством - СМИ

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В селе Хайдудорога, которое расположено вблизи пограничного с Украиной города Ниредьгаза, венгерская полиция устроила спецоперацию по задержанию местных чиновников, которых обвиняют в подделке документов для выдачи паспортов гражданам Украины.

В статье-расследовании издания Magyar Nemzet говорится, что операцию проводил спецназ из Будапешта, также среди задержанных есть украинцы. Однако официальной информации о ходе дела пока нет, сообщает Мукачево.нет.

В частности издание сообщает, что облава произошла участием значительного количества полицейских в пуленепробиваемых жилетах. Речь идет о том, что были арестованы как должностные лица, так и украинцы, которые незаконно получили венгерские паспорта.

Местные говорят, что люди из Украины действительно проживают в их селе. А в одном из домов якобы прописано аж 40 человек.

Не так давно один из лидеров венгерской оппозиции и экс-премьер страны Ференц Дюрчань записал репортаж с одного из пограничник сел Венгрии, где в одном из домов вроде прописано более 200 украинцев.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина должна предоставить юридические гарантии того, что применение нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.