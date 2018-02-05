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    В Китае столкнулись более полусотни машин, есть жертвы

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    Инцидент произошел в понедельник рано утром, местная дорожная полиция получила сообщение о крупном ДТП в 6.10. Как отмечают власти, причиной столь крупной аварии стали погодные условия.
    В Китае столкнулись более полсотни машин
    twitter.com/CGTNOfficial

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина

    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП. Видео
    Kyiv Operativ/Youtube
    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП
    На скоростном шоссе Кунмин – Чучжоу в китайской провинции Юньнань в понедельник утром столкнулись 53 автомобиля, говорится в сообщении администрации района Сишань в соцсети Weibo.

    В результате массовой аварии погибли четыре человека.

    Инцидент произошел в понедельник рано утром, местная дорожная полиция получила сообщение о крупном ДТП в 6.10. Как отмечают власти, причиной столь крупной аварии стали погодные условия: обычно в этой южной провинции температура в феврале не опускается ниже +6 °C, однако в ночь на понедельник были зафиксированы температуры ниже нуля, а также снег с дождем. Из-за этого дорожное покрытие стало скользким и опасным для вождения.

    Также сообщается, что после аварии были госпитализированы три человека с травмами разной степени тяжести. На месте работают аварийные службы, сотрудники дорожно-транспортной полиции, медики. Также власти организовали раздачу воды и продуктов для водителей и пассажиров, которые остаются ждать на трассе до завершения всех необходимых формальностей, связанных с оформлением ДТП.

    Напомним, 1 февраля в Днепре на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой столкнулись две маршрутки и Peugeot.

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