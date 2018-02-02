наверх
02.02.201821:32
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре был терактом

    (обновлено: )41
    Власти Анкары сообщили, что в результате экспертиз на месте взрыва 1 февраля найдены доказательства того, что было использовано взрывное устройство.
    Теракт в Турции. Архивное фото
    YASIN AKGUL / AFP

    КИЕВ, 2 фев – РИА Новости Украина. Взрыв в здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар Анкары был терактом, подозреваемый в его совершении связан с сирийским курдским "Демократическим союзом", говорится в заявлении администрации губернатора турецкой столицы в пятницу.

    Последствия взрыва в Кабуле
    RT в youtube
    Последствия теракта в Кабуле: около сотни погибших и более 150 раненых

    Накануне в Анкаре прогремел мощный взрыв, который был слышен во многих районах турецкой столицы. В результате пострадали три человека. Губернатор Анкары Эрджан Топаджа сказал, что причиной взрыва была утечка бытового газа в пустом здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар, однако потом уточнил, что велика вероятность диверсии.

    "В результате экспертиз на месте взрыва 1 февраля в 19.03 (по Киеву) найдены доказательства того, что было использовано взрывное устройство. Были изучены видео с камер наружного наблюдения, и выяснилось, что подозрительный мужчина вошел в здание и оставил на входе сумку, в которой, предположительно, находилось взрывное устройство", — говорится в заявлении.

    Отмечается, что в рамках начатого расследования в 3.00 по Киеву в пятницу в провинции Османие на юге Турции была обнаружена машина, в которой находился подозреваемый, а также два человека, которые ему помогали.

    "В процессе преследования один из подозреваемых, у которого были обнаружены фальшивые документы, был убит. Им оказался уроженец провинции Мардин Эрсен Эртоган 1991 года рождения, который проходил обучение в лагере сирийского курдского "Демократического союза" и проник в Турцию незаконным путем. Всего по делу задержано восемь человек в провинциях Адана, Ширнак и Мардин, находившиеся с ним в контакте", — говорится в документе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Министерство финансов Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг Украины и герб России
    Националистический радикализм крепчает