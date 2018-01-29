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    Волкер прокомментировал перспективы конфликта в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (477)

    (обновлено: )49305
    Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что по итогам встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым не усилилась уверенность в продолжении режима прекращения огня.
    Курт Волкер. Архивное фото
    ukrainian.voanews.com

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Донбассе продлится насилие низкого уровня интенсивности. Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил во время телефонного брифинга из Нью-Йорка об итогах его переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае, пишет "Голос Америки".

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    "По итогам встречи не усилилась моя уверенность в продолжении режима прекращения огня. Я думаю, что мы наблюдаем продолжение периода насилия низкого уровня интенсивности", — заявил Волкер, отвечая на вопросы журналистов.

    В пятницу помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер провели переговоры в Дубае, где обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Еще накануне встречи Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают каких-то результатов от встречи Суркова и Волкера, это рабочая сверка часов.

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