Волкер прокомментировал перспективы конфликта в Донбассе

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Донбассе продлится насилие низкого уровня интенсивности. Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил во время телефонного брифинга из Нью-Йорка об итогах его переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае, пишет "Голос Америки".

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"По итогам встречи не усилилась моя уверенность в продолжении режима прекращения огня. Я думаю, что мы наблюдаем продолжение периода насилия низкого уровня интенсивности", — заявил Волкер, отвечая на вопросы журналистов.

В пятницу помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер провели переговоры в Дубае, где обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Еще накануне встречи Песков заявил журналистам, что в Кремле не ожидают каких-то результатов от встречи Суркова и Волкера, это рабочая сверка часов.