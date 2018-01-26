наверх
26.01.201816:59
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Премьер Польши назвал украинцев "беспризорными людьми"

    (обновлено: )81280
    По поводу того, почему Польша против принятия 6200 беженцев в рамках инициативы распределения квот среди стран-членов Евросоюза, Моравецкий ответил, что польское государство вносит свой вклад в облегчение напряжения на восточном фланге ЕС.
    Матеуш Моравецкий
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. 

    Безвизовый режим Украины с ЕС. На польско-украинской границе
    Украинское фото
    Нелегальные мигранты. Польша откажется, Украина согласится
    Польша относится к "многим бездомным из Украины", "как к беженцам", заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер Польши Матеуш Моравецкий в эфире американского телеканала CNN, передает "Польское радио".

    По поводу того, почему Польша против принятия 6200 беженцев в рамках инициативы распределения квот среди стран-членов Евросоюза, Моравецкий ответил, что польское государство вносит свой вклад в облегчение напряжения на восточном фланге ЕС.

    "Потому что некоторые люди, похоже, забывают, что на востоке Украины война, и огромное количество людей прибывает c Донбасса в Польшу", — заявил Моравецький.

    По его словам, это "беспризорные люди, к которым мы относимся так, как к беженцам".

    Ранее председатель исполнительной коллегии Евросоюза Жан-Клод Юнкер заявил, что Еврокомиссия не подвергает Польшу санкциям из-за мигрантов, а лишь вынесла властям страны предупреждение за отход от норм демократии и правового государства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает