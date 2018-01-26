Премьер Польши назвал украинцев "беспризорными людьми"

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина.

Польша относится к "многим бездомным из Украины", "как к беженцам", заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер Польши Матеуш Моравецкий в эфире американского телеканала CNN, передает " Польское радио"

По поводу того, почему Польша против принятия 6200 беженцев в рамках инициативы распределения квот среди стран-членов Евросоюза, Моравецкий ответил, что польское государство вносит свой вклад в облегчение напряжения на восточном фланге ЕС.

"Потому что некоторые люди, похоже, забывают, что на востоке Украины война, и огромное количество людей прибывает c Донбасса в Польшу", — заявил Моравецький.

По его словам, это "беспризорные люди, к которым мы относимся так, как к беженцам".

Ранее председатель исполнительной коллегии Евросоюза Жан-Клод Юнкер заявил, что Еврокомиссия не подвергает Польшу санкциям из-за мигрантов, а лишь вынесла властям страны предупреждение за отход от норм демократии и правового государства.