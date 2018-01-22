Китайский бизнесмен выдал зарплату кирпичами

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Владелец кирпичного завода в городе Наньчан в китайской провинции Цзянси выплатил своим рабочим зарплату кирпичами, сообщает News163.com.

Фабрикант задолжал 30 своим работникам-мигрантам зарплату на сумму более чем 900 тысяч юаней (примерно более 4 млн грн). После того, как местный профсоюз и власти узнали существенном долге предпринимателя, последний предложил погасить задолженность кирпичами.

News163.com Директор кирпичного завода

Как отмечается, рабочие согласились принять в качестве компенсации кирпичи на сумму более 800 тысяч юаней от заработной платы, остальные 100 тысяч юаней предприниматель обязался выплатить другим способом.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из китайского Чунцина ежедневно собирает мусор на улице уже в течение трёх лет. 51-летний предприниматель пытается своим примером побудить остальных к соблюдению чистоты и порядка.