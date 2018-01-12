Китайский бьюти-блогер заработал миллионы, тестируя помаду

SINA.
Ли тестировал на себе более 300 видов помад в день. Его ежедневные трансляции длились по семь часов, он прерывался только на то, чтобы попить воды, перекусить и сходить в туалет.
Мужчина считает, что тестировать помаду — не женское дело, потому что женские губы, в отличие от мужских, очень нежные.
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Ранее сообщалось, что в сети появился странный бьюти-тренд — накладные ресницы в носу. Его законодательницей стала пользовательница Instagram под ником gret_chen_chen из Китая.