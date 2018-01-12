Китайский бьюти-блогер заработал миллионы, тестируя помаду

Tviget.adviseria.ru Макияж на пол-лица: новый бьюти-тренд в сети Китаец Ли Цзяци — бьюти-блогер, тестирующий губную помаду на платформе Taobao, за 2017 год заработал 10 миллионов юаней, что по текущему курсу составляет около полутора миллиона долларов, сообщает SINA.

Ли тестировал на себе более 300 видов помад в день. Его ежедневные трансляции длились по семь часов, он прерывался только на то, чтобы попить воды, перекусить и сходить в туалет.

Мужчина считает, что тестировать помаду — не женское дело, потому что женские губы, в отличие от мужских, очень нежные.

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Ранее сообщалось, что в сети появился странный бьюти-тренд — накладные ресницы в носу. Его законодательницей стала пользовательница Instagram под ником gret_chen_chen из Китая.