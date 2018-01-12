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    Китайский бьюти-блогер заработал миллионы, тестируя помаду

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    Блогер тестировал на себе более 300 видов помад в день. Его ежедневные трансляции длились по семь часов, он прерывался только на то, чтобы попить воды, перекусить и сходить в туалет.
    Китайский бьюти-блогер
    SINA

    Макияж на пол-лица: новый бьюти-тренд в сети
    Tviget.adviseria.ru
    Макияж на пол-лица: новый бьюти-тренд в сети
    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Китаец Ли Цзяци — бьюти-блогер, тестирующий губную помаду на платформе Taobao, за 2017 год заработал 10 миллионов юаней, что по текущему курсу составляет около полутора миллиона долларов, сообщает SINA

    Ли тестировал на себе более 300 видов помад в день. Его ежедневные трансляции длились по семь часов, он прерывался только на то, чтобы попить воды, перекусить и сходить в туалет.

    Мужчина считает, что тестировать помаду — не женское дело, потому что женские губы, в отличие от мужских, очень нежные.

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    Ранее сообщалось, что в сети появился странный бьюти-тренд — накладные ресницы в носу. Его законодательницей стала пользовательница Instagram под ником gret_chen_chen из Китая.

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