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15.12.201712:29
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    Фотоленты

    Золото всегда в моде. Новый бьюти-тренд

    (обновлено: )19701
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/irinashayk
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows
    Новый бьюти-тренд золотые брови
    instagram.com/#goldeyebrows

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    Золотые брови – тренд 2017 года, который появился еще в прошлом году. Лили Олдридж и Марго Робби появились с таким мейкапом на Met Gala 2016.

    С тех пор визажисты и бьюти-блогеры пошли дальше: на их страницах в Instagram регулярно появляются снимки с бровями оттенка золота, металлик и розового золота.

    Читайте также: Новогодний тренд. Брови-елки захватили мир

    С помощью бьюти-средств можно закрасить брови в золотой оттенок. Затем их можно смыть и будет все, как было. Кроме того, такой мейкап можно сделать и с помощью жидких теней, золотой подводкой или специальной жидкости для сухих пигментов и золотого пигмента.

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