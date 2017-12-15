Золото всегда в моде. Новый бьюти-тренд

Золотые брови – тренд 2017 года, который появился еще в прошлом году. Лили Олдридж и Марго Робби появились с таким мейкапом на Met Gala 2016.

С тех пор визажисты и бьюти-блогеры пошли дальше: на их страницах в Instagram регулярно появляются снимки с бровями оттенка золота, металлик и розового золота.

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С помощью бьюти-средств можно закрасить брови в золотой оттенок. Затем их можно смыть и будет все, как было. Кроме того, такой мейкап можно сделать и с помощью жидких теней, золотой подводкой или специальной жидкости для сухих пигментов и золотого пигмента.