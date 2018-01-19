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    В мире

    Тиллерсон в Украину не приедет, но обсудит ее во время турне в Европе

    (обновлено: )12210
    21 января Тиллерсон прибудет в Великобританию, где встретится с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и советником по вопросам национальной безопасности Марком Седвиллом. Среди прочего стороны обсудят также Украину.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на будущей недели посетит Европу, где встретится с представителями высшего руководства стран и обсудит ряд важных внешнеполитических вопросов, в том числе Украину.

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    Об этом сообщила во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает "Укринформ".

    "Государственный секретарь Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос (Швейцария) в период 21-27 января", — отметила она.

    По её словам, 21 января Тиллерсон прибудет в Великобританию, где встретится с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и советником по вопросам национальной безопасности Марком Седвиллом. Стороны обсудят взаимодействие по международным вопросам, "в том числе Иран, Сирию, Ливию, Северную Корею, а также Украину".

    23 января Тиллерсон посетит Париж, где проведет встречу с руководством страны для обсуждения глобальных проблем, в списке которых также значится ситуация в Украине.

    С 24 по 26 января госсекретарь Рекс Тиллерсон посетит в Давосе Всемирный экономический форум, а 26 января глава он отправится в Варшаву.

    Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN заявил, что основной нерешенный вопрос в отношениях между США и Россией – это Украина.

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