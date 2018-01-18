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    В Италии суд оштрафовал почту на 28 тыс евро за опоздавшую телеграмму

    (обновлено: )19510
    Жительница провинции Парма подала в суд осле того, как не смогла получить должность воспитателя в детском саду на полную ставку из-за не вовремя доставленной телеграммы.
    Евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Итальянский суд оштрафовал на 28 тысяч евро почтовую службу страны за задержку доставки телеграммы, стоившую работы жительнице центральной провинции Парма, сообщает итальянская ассоциация потребителей Confconsumatori.

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    Женщина подала в суд п. Телеграмма с приглашением на собеседование была доставлена слишком поздно, так что итальянка "безвозвратно утратила возможность принять участие в конкурсе и таким образом получить работу", отмечает Confconsumatori.

    В качестве компенсации женщине была предложена стандартная ставка в 28 евро. Не удовлетворенная этой суммой, она обратилась за юридической поддержкой в Confconsumatori.

    "Женщина предоставила суду всю необходимую документацию, которая "продемонстрировала конкретную вероятность получения" желанной работы, а также сумела определить в денежном эквиваленте, как упущенная возможность участвовать в конкурсе на занятие должности отразилась на ее заработке", — говорится в сообщении.

    Пармский суд, по словам адвокатов истицы, не только признал ущерб в результате "потерянной возможности", но и создал прецедент для разрешения подобных споров в будущем.

    Ранее сообщалось, что в связи со сложными погодными условиями ПАО "Укрпочта" заявляла о задержках в доставке в восьми регионах Украины.

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