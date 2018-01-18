В Италии суд оштрафовал почту на 28 тыс евро за опоздавшую телеграмму

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Итальянский суд оштрафовал на 28 тысяч евро почтовую службу страны за задержку доставки телеграммы, стоившую работы жительнице центральной провинции Парма, сообщает итальянская ассоциация потребителей Confconsumatori.

Женщина подала в суд п. Телеграмма с приглашением на собеседование была доставлена слишком поздно, так что итальянка "безвозвратно утратила возможность принять участие в конкурсе и таким образом получить работу", отмечает Confconsumatori.

В качестве компенсации женщине была предложена стандартная ставка в 28 евро. Не удовлетворенная этой суммой, она обратилась за юридической поддержкой в Confconsumatori.

"Женщина предоставила суду всю необходимую документацию, которая "продемонстрировала конкретную вероятность получения" желанной работы, а также сумела определить в денежном эквиваленте, как упущенная возможность участвовать в конкурсе на занятие должности отразилась на ее заработке", — говорится в сообщении.

Пармский суд, по словам адвокатов истицы, не только признал ущерб в результате "потерянной возможности", но и создал прецедент для разрешения подобных споров в будущем.

Ранее сообщалось, что в связи со сложными погодными условиями ПАО "Укрпочта" заявляла о задержках в доставке в восьми регионах Украины.