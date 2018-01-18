Красота требует жертв. Канадка нарастила ресницы и чуть не ослепла

Facebook/ Isabelle Kun

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Жительница Канады Изабель Кан после процедуры наращивания ресниц едва не ослепла.

У девушки развилась сильнейшая аллергия, опухли и перестали открываться веки.

Процедуру девушке провели в одном из местных салонов ее города, сообщает пишет Fox News.

"Моя девушка спала рядом со мной, но даже ее я не могла увидеть. Мне было сложно глотать и даже дышать", — отметила Кан.

Как призналась любительница бьюти-процедур, она и раньше регулярно наращивала ресницы и с такой сильнейшей аллергией столкнулась впервые. Ведь спустя неделю после наращивания отек век так и не прошел.

Ранее сообщалось, что в сети появилась странный бьюти-тренд — накладные ресницы в носу. Девушки стали клеить ресницы в нос и делиться "забавными" фото с "волосатыми ноздрями".