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    Красота требует жертв. Канадка нарастила ресницы и чуть не ослепла

    (обновлено: )13601
    Сообщается, что в результате сильнейшей аллергии после процедуры наращивания ресниц у девушки опухли и перестали открываться веки.
    Аллергия на процедуру по наращиванию ресниц у жительницы Канады
    Facebook/ Isabelle Kun

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Жительница Канады Изабель Кан после процедуры наращивания ресниц едва не ослепла.

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    У девушки развилась сильнейшая аллергия, опухли и перестали открываться веки.

    Процедуру девушке провели в одном из местных салонов ее города, сообщает пишет Fox News.

    "Моя девушка спала рядом со мной, но даже ее я не могла увидеть. Мне было сложно глотать и даже дышать", — отметила Кан.

    Как призналась любительница бьюти-процедур, она и раньше регулярно наращивала ресницы и с такой сильнейшей аллергией столкнулась впервые. Ведь спустя неделю после наращивания отек век так и не прошел.

    Ранее сообщалось, что в сети появилась странный бьюти-тренд — накладные ресницы в носу. Девушки стали клеить ресницы в нос и делиться "забавными" фото с "волосатыми ноздрями".

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