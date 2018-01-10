И такое бывает. В Канаде загорелся отель изо льда

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Канаде в провинции Квебек знаменитый ледяной отель Hotel de Glace частично загорелся, сообщает издание The Weather Network.

Инцидент произошел во вторник, 9 января, утром в одной из комнат для гостей. В некоторых комнатах, которые полностью сделаны из льда, есть свечи. Считается, что одна из свечей, возможно, вызвала пожар, когда упала на постельные принадлежности.

Весь отель был эвакуирован. Пламя не причинило большого ущерба отелю, но дым быстро распространился, что и вызвало эвакуацию.

Как отметил владелец заведения, когда ему позвонили с новостью о ЧП, он не мог поверить в случившиеся, ведь это первый пожар в отеле за 17 лет.

Из-за незначительного задымления отель закрыли на несколько суток. Три человека попали в больницу с отравлением дымом, их жизни ничего не угрожает.

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