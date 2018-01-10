Под Киевом произошел пожар в жилом доме: одного человека удалось спасти

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Киевской области во время пожара один человек погиб, еще одного удалось спасти. Как сообщили в ГСЧС Киевской области, во вторник, 9 января, в 16:10 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что в селе Терезино на улице Дружбы возникло возгорание в одной из квартир двухэтажного жилого дома.

Пресс-служба ГСЧС Пожар под Киевом

Пресс-служба ГСЧС Пожар под Киевом

Спасатели выяснили, что очаг возгорания находится в одной из комнат дома. Вследствие сильной задымленности бойцам ГСЧС пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.

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В ходе разведки во время пожара спасатели обнаружили погибшую 61-летнюю женщину. В соседней комнате на кровати обнаружили мужчину. Пострадавшего вывели из зоны задымления и, до приезда скорой, спасатели оказали ему доврачебную помощь.

Пожар был локализован в 16:33 и полностью ликвидирован в 17:22.

К ликвидации пожара привлекалось девять человек личного состава и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком произошел масштабный пожар в торговых павильонах

Причина пожара устанавливается.