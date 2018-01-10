В Центральном универмаге Киева пожарная сигнализация сработала ложно - СМИ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В киевском Центральном универмаге пожарная сигнализация сработала ложно. Угрозы для работников и посетителей нет, сообщает пресс-служба ГСЧС, передает LIGA.net.

Смотрите также: Крушение поезда в Закарпатье: кадры с высоты птичьего полета

В сообщении отмечается, что спасатели не выезжали, на месте работали полицейские.

Ранее сообщалось, что в ЦУМе проходит эвакуация из-за пожара. Администрация заведения по громкоговорителю объявила о пожаре в помещении и попросила всех посетителей покинуть здание.