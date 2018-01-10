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    Киев

    В Центральном универмаге Киева пожарная сигнализация сработала ложно - СМИ

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    По информации СМИ, пожарная сигнализация сработала ложно в Центральном универмаге Киева. Спасатели не выезжали, на месте работали полицейские.
    Киевский ЦУМ после реконструкции
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В киевском Центральном универмаге пожарная сигнализация сработала ложно. Угрозы для работников и посетителей нет, сообщает пресс-служба ГСЧС, передает LIGA.net.

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    В сообщении отмечается, что спасатели не выезжали, на месте работали полицейские.

    Ранее сообщалось, что в ЦУМе проходит эвакуация из-за пожара. Администрация заведения по громкоговорителю объявила о пожаре в помещении и попросила всех посетителей покинуть здание.

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