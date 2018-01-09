Пожары первой недели года: десятки погибших, миллионные убытки

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Только за первую неделю этого года в Украине на пожарах погибли 58 человек, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"На пожарах погибло 58 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 833 000 грн", – говорится в сообщении.

Также сообщается о возникшей в течение недели 1 чрезвычайной ситуации, в результате которой погибло 3 человека. В целом, с начала недели оперативники зарегистрировали 977 чрезвычайных происшествий. В результате принятых мер спасено 65 человек.

"С начала недели пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 113 выездов, в ходе которых спасатели обнаружили, изъяли и уничтожили 1120 взрывоопасных предметов", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в воскресенье, 7 января, в Киеве в девятиэтажном жилом доме на бульваре Алексея Давыдова, 19, произошел пожар, в результате которого погиб один человек.