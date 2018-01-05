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    Ураган "Элеонор" бушует во Франции, число жертв растет

    (обновлено: )15210
    По информации французских СМИ, в результате масштабного урагана "Элеонор" погибли пять человек, ранения различной степени тяжести получили более 25 человек.
    На Францию обрушился шторм Элеонор
    CHARLY TRIBALLEAU / AFP

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Число жертв урагана "Элеонор", обрушившегося на Францию, выросло до пяти, еще два человека числятся пропавшими без вести, пишет газета Parisien. Ранее сообщалось о двух погибших.

    На Британию обрушился шторм Элеонор
    Paul ELLIS / AFP
    Фото дня: зловещий шторм обрушился на Францию и Британию

    В пятницу было обнаружено тело пропавшего накануне пожарного. Он упал в реку, когда пытался оказать помощь семье, которая укрылась от наводнения на крыше автомобиля. В департаменте Верхняя Савойя под обломками рухнувшего строения погиб рабочий.

    В центре Парижа в ходе учений в водах Сены пропала без вести женщина-водолаз из подразделения речной полиции. Ее поиски продолжаются. Еще один человек пропал без вести в департаменте Сона и Луара.

    Ранения различной степени тяжести в результате шторма получили более 25 человек.

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