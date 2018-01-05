Ураган "Элеонор" бушует во Франции, число жертв растет

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Число жертв урагана "Элеонор", обрушившегося на Францию, выросло до пяти, еще два человека числятся пропавшими без вести, пишет газета Parisien. Ранее сообщалось о двух погибших.

В пятницу было обнаружено тело пропавшего накануне пожарного. Он упал в реку, когда пытался оказать помощь семье, которая укрылась от наводнения на крыше автомобиля. В департаменте Верхняя Савойя под обломками рухнувшего строения погиб рабочий.

В центре Парижа в ходе учений в водах Сены пропала без вести женщина-водолаз из подразделения речной полиции. Ее поиски продолжаются. Еще один человек пропал без вести в департаменте Сона и Луара.

Ранения различной степени тяжести в результате шторма получили более 25 человек.