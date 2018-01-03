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    Названа самая опасная страна для доставки гуманитарной помощи

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    Международная организация по миграции сообщила, что в 2017 году в Сирии погибли 29 сотрудников гуманитарных миссий, на втором месте по опасности Южный Судан.
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    пресс-служба президента Сирии | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Сирия, где в 2017 году погибли 29 работников гуманитарных миссий, стала "самым опасным местом для доставки помощи", сообщает Международная организация по миграции (МОМ) в Twitter.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным МОМ, в 2017 году в Сирии погибли 29 сотрудников гуманитарных миссий, в Южном Судане — 14. Одинаковое количество сотрудников — по 11 человек — погибли в Центральноафриканской Республике и Афганистане.

    Также в список "самых опасных" мест для доставки помощи вошли Нигерия (шесть погибших сотрудников гуманитарных миссий), Кения (четыре человека), Мексика (два человека), а также Сомали, Мали и Мьянма (один человек в каждой из стран).

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

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