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    В новогоднюю ночь во Франции сожгли более 1030 автомобилей

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    В полиции отметили, что показатель минувшей новогодней ночи меньше таковых в 2012 и 2013 годах - 1193 и 1067, но немного выше показателя прошлого года - 935 сожженных автомобилей.
    Полиция Франции во время столкновений на демонстрациях. Архивное фото
    Thomas SAMSON / AFP

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Число автомобилей, сожженных в новогоднюю ночь на территории Франции, составило 1031, оказавшись выше показателя прошлого года, сообщает в понедельник МВД страны.

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    "Как и каждый год, мы отмечаем некоторые беспорядки: 1031 машина была сожжена… Этот показатель меньше таковых в 2012 и 2013 годах — 1193 и 1067, но немного выше показателя прошлого года — 935", — говорится в заявлении ведомства.

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    Отмечается, что за праздничную ночь были задержаны 510 человек, что также превышает количество задержаний прошлого года — 454 человека.

    При противодействии нарушениям общественного порядка различные ранения получили восемь сотрудников полиции и трое военнослужащих. Всего, по информации ведомства, в новогоднюю ночь службу несли 140 тысяч полицейских, жандармов, военнослужащих, пожарных и представителей различных спасательных объединений.

    Ранее в полиции заявили, что в Украине праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

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