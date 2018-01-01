В новогоднюю ночь во Франции сожгли более 1030 автомобилей

Thomas SAMSON / AFP

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Число автомобилей, сожженных в новогоднюю ночь на территории Франции, составило 1031, оказавшись выше показателя прошлого года, сообщает в понедельник МВД страны.

"Как и каждый год, мы отмечаем некоторые беспорядки: 1031 машина была сожжена… Этот показатель меньше таковых в 2012 и 2013 годах — 1193 и 1067, но немного выше показателя прошлого года — 935", — говорится в заявлении ведомства.

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Отмечается, что за праздничную ночь были задержаны 510 человек, что также превышает количество задержаний прошлого года — 454 человека.

При противодействии нарушениям общественного порядка различные ранения получили восемь сотрудников полиции и трое военнослужащих. Всего, по информации ведомства, в новогоднюю ночь службу несли 140 тысяч полицейских, жандармов, военнослужащих, пожарных и представителей различных спасательных объединений.

Ранее в полиции заявили, что в Украине праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.