Мероприятия в честь Бандеры: Ивано-Франковск и Львов

В Ивано-Франковске в 14:00 у памятника Степану Бандере на Европейской площади состоялось торжественное вече. Как пишет издание "Курс", на него пришли сотни горожан.
Во Львове также праздничные мероприятия начались у памятника Бандере.
Мероприятия во Львове по случаю Дня рождения Бандеры
Руководство города и области возложило цветы. После этого началось торжественное вече, на котором выступил с речью председатель ЛОГА Олег Синютка.
После состоялось награждение ветеранов УПА и узников советских лагерей. Также сегодня в городе пройдет факельное шествие.
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