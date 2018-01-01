Мероприятия в честь Бандеры: Ивано-Франковск и Львов

В Ивано-Франковске в 14:00 у памятника Степану Бандере на Европейской площади состоялось торжественное вече. Как пишет издание "Курс", на него пришли сотни горожан.

Во Львове также праздничные мероприятия начались у памятника Бандере.

day.kyiv.ua Мероприятия во Львове по случаю Дня рождения Бандеры

Руководство города и области возложило цветы. После этого началось торжественное вече, на котором выступил с речью председатель ЛОГА Олег Синютка.

После состоялось награждение ветеранов УПА и узников советских лагерей. Также сегодня в городе пройдет факельное шествие.

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