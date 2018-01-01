наверх
01.01.201821:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Мероприятия в честь Бандеры: Ивано-Франковск и Львов

    Тема:

    Радикализм захватил Украину (79)

    (обновлено: )393010
    Во Львове также праздничные мероприятия начались у памятника Бандере. Руководство города и области возложило цветы.
    Видеоканал КУРС на Youtube

    В Ивано-Франковске в 14:00 у памятника Степану Бандере на Европейской площади состоялось торжественное вече. Как пишет издание "Курс", на него пришли сотни горожан.

    Во Львове также праздничные мероприятия начались у памятника Бандере.

    day.kyiv.ua
    Мероприятия во Львове по случаю Дня рождения Бандеры

    Руководство города и области возложило цветы. После этого началось торжественное вече, на котором выступил с речью председатель ЛОГА Олег Синютка.

    После состоялось награждение ветеранов УПА и узников советских лагерей. Также сегодня в городе пройдет факельное шествие.

    Смотрите также: "Факельное шествие" в честь Бандеры: первые кадры из Киева

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Павел Глоба. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    В Ивано-Франковске в 14:00 памятника Степану Бандере на Европейской площади состоялось торжественное вече. Видео
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие