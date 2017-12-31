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    Во Франции усилили меры безопасности на Новый год

    Тема:

    Франция: террор нарастает (226)

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    По данным МВД Франции, для обеспечения безопасности 31 декабря мобилизованы 56 тысяч полицейских, 36 тысяч жандармов, 39,8 тысячи пожарных и 7 тысяч военнослужащих-членов операции "Sentinelle (Караульный)".
    Полиция Франции в Ницце. Архивное фото
    GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Власти Франции усилили меры безопасности на новогоднюю ночь, мобилизованы порядка 140 тысяч стражей порядка и сотрудников служб по оказанию помощи, сообщает министерство внутренних дел.

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    По данным МВД Франции, для обеспечения безопасности 31 декабря мобилизованы 56 тысяч полицейских, 36 тысяч жандармов, 39,8 тысячи пожарных и 7 тысяч военнослужащих-членов операции "Sentinelle (Караульный)".

    "Празднование Нового года вписывается в контекст по-прежнему высокой террористической угрозы", — говорится в сообщении МВД.

    Sentinelle — французская военная операция по размещению на территории страны дополнительных сил полиции и жандармерии после январских террористических атак 2015 года в Париже. Целью операции является защита чувствительных объектов страны от терроризма.

    Также накануне праздника МВД предупредило об особой опасности взрыва петард, так как это приводит к "ранениям рук, глаз, ушей", особенно у молодых людей. Отмечается, что после гибели двух человек в 2012 году в регионе Эльзас были введены меры, ограничивающие "покупку, использование и транспортировку петард".

    Однако, как сообщают французские СМИ, 30 декабря стражи порядка изъяли 93 килограмма петард на франко-германской границе, близ города Страсбург — столицы региона Эльзас.

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