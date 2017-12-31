Вот и Новый год! Что дарить, что надеть, что поставить на стол

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Инесса Другова, РИА Новости Украина

На самом деле новый год по китайскому календарю наступает вовсе не 1 января, но украинцы уже давно освоили новую традицию и встречают григорианский Новый года практически по феншуй. Каждый год имеет своего покровителя — животное, которое станет его полноправным хозяином. 2018 годом будет править Собака. Также китайцы для каждого года выбирают цвет и стихию. В наступающем году правящим цветом будет желтый, а стихией — Земля.

Модные тренды новогоднего декора

Тенденции новогоднего дизайна меняются каждый год, но красно-зеленая классика, натуральные елки и яркий разноцветный декор никогда не выйдут из моды. Впрочем, каждый год добавляются уникальные элементы и меняются акценты. Чтобы новогодняя елка из года в год удивляла нас своей красотой, стоит добавлять новые элементы декора и технологические новинки, советуют дизайнеры.

Главным трендом в Новом 2018 году является экостиль, который предусматривает использование природных и натуральных материалов. Украшения и игрушки из дерева, сухих цветов, шерсти, мешковины, текстиля выглядят теплыми и приятными на ощупь, создают ощущение уюта. Цветовая гамма 2018 года — все оттенки теплого коричневого цвета — от кремового, бежевого, карамельного, бронзового до шоколадного, терракотового, мокко и других глубоких насыщенных оттенков.

Самая модная елка в 2018 оформлена в стиле осеннего леса — игрушками и декором из природных материалов и цветов. Впрочем, дизайнеры предлагают не ограничиваться только однотонным декором и добавить серебряные элементы, которые напоминают снег и осветить елку современными мини-LED-гирляндами, которые только недавно появились и сразу стали очень популярными среди европейских декораторов. Такая необычная елка будет отличаться от елок прошлых лет, будет выглядеть естественно, просто и одновременно необычно.

Изделия в стиле ретро не теряют популярности. Они передаются по наследству, символизируют семейные ценности и создают атмосферу семейного гнезда, в котором Новый Год и Рождество встречает не одно поколение. Поэтому елка, декорированная украшениями, полученными по наследству, сохраненными с детства или просто купленными на антикварных ярмарках, будет отвечать современным тенденциям. Декораторы рекомендуют дополнить такую елку LED-гирляндами, чтобы подчеркнуть не только традиционность, но и современность хозяев дома.

Еще одно направление модного новогоднего декора этого года — эксклюзивные дизайнерские елочные игрушки и украшения. Дизайнерские игрушки прекрасно сочетаются как с экостилем, дополняя его изысканностью, так и со стилем ретро, поскольку декор ручной работы не только подчеркивает ценность уже созданной коллекции, но и может дополнять ее и передаваться по наследству.

А тем, кто хочет расположить к себе хозяина 2018 года — Земляную Собаку, эксперты советуют задействовать в дизайне украшения желтых, зеленых, бордовых и красных цветов, ведь именно они символизируют следующий год. Еще дизайнеры предлагают новое оригинальное решение, которое понравится Земляной Собаке — это елочные украшения серебряного и фиолетового цветов, которые выглядят эффектно и нежно одновременно. Также, можно в декоре использовать символ Нового года, и тогда Земляная Собака обязательно принесет удачу.

В чем встречать

Вопрос, в чем встречать 2018 год, заставляет многих женщин штурмовать магазины и интернет в поисках подходящего наряда. Чтобы не ошибиться с выбором платья для новогодней ночи, стоит узнать, какие требования выдвигает Земляная Собака — символ грядущего года.

2018 год пройдет под желтым знаменем. Но это не значит, что придется отказаться от богатой палитры при выборе одежды. Цвета и оттенки на Новый год 2018 порадуют разнообразием.

Земляной Собаке по нраву все цвета природы: зеленый, символизирующий траву и деревья; золотой — цвет солнца; коричневый, бежевый и серый — оттенки земли. Собака не слишком любит синий, но если разбавить его зеленым или желтым, то получится хороший колер для новогоднего наряда. Бирюзовый, цвет морской волны или мурены не оттолкнут Земляную Собаку. Лучше всего подобрать наряд из одного или двух основных цветов, а также одного вспомогательного оттенка. Допустимо и смешение цветов, главное — чтобы наряд не был аляповатым и безвкусным.

Дополнят новогодний наряд украшения из натуральных камней. Собака не так придирчива к украшениям, как Петух или Дракон. Ее устроят самоцветы и поделочные камни, если они выглядят красиво и подходят к платью. А вот от ювелирных изделий в виде цепей придется отказаться. Колье и чокеры под запретом, хотя кулон на длинном ремешке может оказаться кстати. Но лучше отказаться от украшений на шею в пользу браслетов, диадем, серег и перстней. Против них Собака ничего не имеет.

Что поставить на стол

Учитывая, что Собака неприхотлива в еде, во всяком случае, она не является гурманом и не интересуется деликатесами, новогодние блюда должны быть самыми обычными. Конечно, украсить их зеленью, овощами и фруктами можно и даже нужно, но наличие каких-либо дорогостоящих гастрономических изысков будет излишним. Готовьте как можно большее количество мясных блюд, ведь собаки без ума от этого продукта.

Основным украшением новогоднего стола должно быть, конечно же, лакомство для покровительницы. Что любят собаки? Правильно, косточки, мясо, потроха. Эти продукты нужно поместить в красивую мисочку, которая имеет традиционный цвет года, и водрузить на самое почетное место — в центр стола. Этим вы приручите хозяйку и тем самым расположите ее к себе, но рискуете отвадить гостей.

Холодные закуски. Обязательны различные мясные и колбасные нарезки. Не забудьте о сале с прослойками мяса, говяжьем сердце и языке. Кроме того приготовьте незатейливые салаты, к примеру, оливье, мимозу или сельдь под шубой. Отличным вариантом холодной закуски станет заливное мясо. Еще можно приготовить мясные или рыбные рулеты, канапе с кусочками ветчины и оливками.

Десерты. Смело выставляйте на праздничный стол традиционные десерты — пряники, конфеты, печенье, торты, пирожные и фруктовые салаты. Если у вас найдется свободное время, испеките пряники или печенье в виде фигурок собаки. Это поможет наладить контакт с покровительницей года.

Напитки. По алкоголю ограничений нет, но единственное правило, которое нужно неукоснительно соблюдать, заключается в бдительности: знайте меру! Если вы напьетесь в хлам, хозяйка года может обидеться и лишить вас всех благ, которые сулит наступающий год. Из прохладительных напитков на стол можно выставить компоты, морсы, свежеотжатые соки, кисели, муссы. Лучше приготовить их самостоятельно, украсив корицей, сахарной пудрой, гранатовыми зернышками и цедрой цитрусовых фруктов.

Что дарить

Покупка новогодних подарков доставляет немало хлопот. Непросто выбрать оригинальный презент, который принесет искреннюю радость, положительные эмоции. В наступающий год Желтой Земляной Собаки актуально дарить уютные, полезные вещи для дома, веселые, практичные сюрпризы и сувениры. К слишком помпезным подаркам Собака относится скептически. Ей чужды материальные блага и роскошь, хотя она и не живет впроголодь. Однако от презентов в виде дорогих ювелирных изделий лучше отказаться. Деньги и ценные бумаги тоже не станут удачным подношением. Если вы все-таки желаете подарить что-то из украшений, выбирайте утонченные, элегантные, а главное — не особо дорогие изделия.

Не стоит покупать вещи и предметы, так или иначе олицетворяющие агрессию. Не дарите оружие (ножи, пистолеты, кастеты), военную одежду, экипировку и атрибуты для занятий агрессивными видами спорта, например, боксом или борьбой.

Если вы намерены подарить кому-либо книгу, не стоит выбирать бульварные романы или детективы. Собака не терпит притворства, лжи и коварства. Она предпочитает познавательные, высокоинтеллектуальные произведения и жаждет глубокого духовного развития.

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Собака — животное спокойное и домашнее. Она никогда не дремлет, всегда начеку, охраняя свое жилище и отгоняя от него врагов. Поэтому не стоит покупать к Новому году 2018 путевки в экзотические страны.

При выборе подарка следует учитывать и стихию года — Землю. Именно поэтому не нужно дарить вещицы, изготовленные из металла или как-то связанные с водой. Примеры идеальных подарков: набор глиняной посуды, деревянные и фарфоровые изделия, талисманы из минералов.