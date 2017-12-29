Вспомнить все. Раритетные елочные украшения времен советского прошлого

Рождественские и новогодние украшения позволяют проследить историю СССР. Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.

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С 1927 по 1935 год в СССР отмечали исключительно Новый год, Рождество было строго запрещено. Только в 1935 году празднование Рождества было реабилитировано властями.

При этом елка считалась символом нового года и должна была быть оформлена "правильно", без фигурок Иисуса, звезд Вифлеема или колоколов.