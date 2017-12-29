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29.12.201714:19
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    Фотоленты

    Вспомнить все. Раритетные елочные украшения времен советского прошлого

    (обновлено: )15910
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki

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    Рождественские и новогодние украшения позволяют проследить историю СССР. Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.

    Смотрите также: Горячие вьетнамские стюардессы взорвали сеть провокационными фото

    С 1927 по 1935 год в СССР отмечали исключительно Новый год, Рождество было строго запрещено. Только в 1935 году празднование Рождества было реабилитировано властями.

    При этом елка считалась символом нового года и должна была быть оформлена "правильно", без фигурок Иисуса, звезд Вифлеема или колоколов.

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