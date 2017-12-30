Новые правила. Как в новом году украинцам будут выдавать карты поляка

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Польский Сейм подписал целый пакет новых законов, касающихся жизни иностранцев в Польше.

Среди прочего, были приняты изменения в закон "О репатриации", закон "Об иностранцах" и закон "О карте поляка", пишет Ubr.

Новые правила чиновники объясняют участившимися махинациями с документами, в том числе, и со стороны украинцев.

Главной новацией закона "О карте поляка" (КП) является изменение круга лиц, которые имеют право претендовать на ее получение — теперь это только те, кто сам имеет польскую национальность либо поляками были его предки, а также лица, осуществляющие распространение и развитие польского языка и культуры в течение последних трех лет.

Изменениями была исключена возможность получения карты на основании польского гражданства предков. Это означает, что справки о голосовании условного прадеда в Сейме и Сенате Польши, документы о службе в армии, купле-продаже земли и т.п. больше не дают права на получение документа.

Также нужно будет иметь подтверждающие законные основания архивные документы (которые найти, зачастую, весьма непросто), знать польский язык, национальные традиции и культуру.

Ранее заместитель градоначальника Гданьска Веслав Белавський заявил, что украинцы составляют половину всех мигрантов в Польше.