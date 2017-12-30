Взрывотехники и кинологи. Киев на Новый год будут охранять 1,5 тыс силовиков

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. На новогодние праздники в Киеве полиция будет работать в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции.

"В частности, в новогоднюю ночь на службу заступит около 1500 правоохранителей, в частности будут дежурить взрывотехники и кинологи. Кроме того, в главке полиции будет работать ситуационный центр, в состав которого входят представители всех правоохранительных и силовых ведомств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего полицейских разместят в центре Киева, вблизи основных праздничных локаций, а также у новогодних елок во всех районах города.

Киевлян и гостей столицы призывают быть бдительными и острожными, обращать внимание на подозрительных лиц и оставленные без присмотра пакеты.

Ранее сообщалось, что подразделения ГСЧС также перешли на усиленный режим несения службы в связи с праздниками.