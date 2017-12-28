Контракт "Антонова" с французами: чья выгода?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко сообщил, что украинские самолеты теперь будут перевозить европейские спутники и оборудование для космических запусков. В частности, речь идет о самолетах Ан-124. Именно они теперь будут перевозить европейские спутники к месту старта. Соответствующий контракт накануне подписало госпредприятие "Антонов" с французской компанией "Боллоре".

Отметим, что на днях знаменитый на весь мир самолет "Руслан" Ан-124 отметил свой 35-летний юбилей. 22 декабря в 1982 году самолет впервые поднялся в воздух из аэропорта в Гостомеле. Сейчас же эта модель "Руслан" Ан-124 до сих пор одна из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов.

Какую выгоду от контракта с французами получит концерн "Антонов" и каковы перспективы перевозки европейских спутников, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал авиаэксперт Богдан Долинце.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки важливий цей контракт підприємства "Антонов" з французькою компанією на перевезення європейських супутників?

— Взагалі варто відзначити, що домовленості з цією компанією були ще досягнуті на авіасалоні "Ле Бурже" півроку тому. Тоді компанія зафрахтувала "Руслан" на рік для перевезення великих і габаритних вантажів. Я так розумію, зараз вони якісь додаткові угоди підписували, пов'язані з перевезенням саме супутників, тому що там є вимоги по їх страхуванню, відповідно, по відповідальності третіх сторін.

А що тоді змінилося за рік? Чому нам про це розповідають як про велику перемогу?

— Не за рік, а за півроку. Це відбулося у травні. Наскільки я розумію, компанія вже співпрацювала з "Антоновим", ще влітку перевозили на літаках трансформатори у Бразилію. Правда, літаком "Мрія". Там 155-тонний вантаж був, тому що літаки "Руслан" мають обмеження максимально 150 тонн злітної ваги. Мені здається, вони просто поглибили, підписали, можливо, якісь додаткові ще угоди на перевезення. З іншої сторони російська компанія "Волга-Днєпр", яка оперує літаками АН-124 втратила п'ять контрактів на перевезення вантажів у Європі. Це в рамках дії санкцій. Тому, наскільки я розумію, українські авіалінії "Антонова" забрали на себе частину цих замовлень.

У чому вигода цього контракту саме для "Антонова"? І в чому вигода для французької компанії?

— У першу чергу головна перемога — це отримання замовлень та фінансування, тому що фактично основна частина прибутку концерна «Антонов» генерується з перевезення певних вантажів авіалініями "Антонова". Тому що цивільних літаків за останні три роки не було жодного випущено, було тільки кілька літаків-демонстраторів. Тобто, це забезпечує функціонування самої компанії, і, відповідно, можливість розробляти якісь нові модифікації літаків у рамках програм імпортозаміщень, які вони оголошували. Крім цього, чому саме "Антонов"? Тому що фактично зараз тільки дві такі великі вантажні компанії оперують літаками "Руслан". Це українська компанія "Авіалінії «Антонова", яка перебуває у складі концерну "Антонов", та російська "Волга-Днєпр", яка нещодавно втратила ці контракти. Інших ж літаків у світі вантажних компаній, які оперують перевезеннями таких великих вантажів, у принципі, немає. І "Руслан" може собі мати габаритні вантажі вагою до 150 тонн, а найближчі конкуренти значно менше перевозять. Тому, фактично, якщо саме говорити про такий специфічний вид вантажів, то "Антонов" і ця російська компанія є по суті основними гравцями на ринку. Хоча інша проблема, що таких вантажів у світі не так і багато. Тому перспективи розвитку флоту і перевезень таких великогабаритних вантажів досить обмежені.

Чи є розуміння про цифри цього контракту? Скільки це коштуватиме французькій компанії?

— Усі питання вартості, якщо говорити про вартість контракту, навряд чи хтось оголосить. Тому що інформація є тільки у самої компанії ДП "Антонов", і швидше за все вони це будуть зберігати як комерційну таємницю. Тому що є конкуренти, які також цікавляться такими питаннями, з однієї сторони, з іншої сторони, безпосередньо при перевезенні кожного вантажу ціна може дуже сильно коливатися. Залежить у першу чергу від країни вильоту-призначення, від дальності польоту, а також від самих параметрів вантажу. Тому що до 150 тонн — це досить великі параметри. Вантажі, звичайно, можуть бути і менші. А це дуже сильно впливає як на витрати палива, так і на логістику самого маршруту, необхідність дозаправок, відсутність цієї необхідності. Там просто дуже велика кількість параметрів, і ціна може бути від десятків тисяч доларів до сотень тисяч доларів.

Чи треба буде якось переобладнувати літаки для того, аби перевозити європейські супутники?

— Упершу чергу літаки переобладнувати — це технологічно практично неможливо. Тому що вони мають вже всередині певну свою специфіку побудови. Розширити його неможливо, немає такої опції, на жаль. Але, в принципі, в "Антонова", на відміну від конкурентів, є головна перевага — у них є також літак "Мрія", 225-й, який має значно більшу вантажопідйомність. Ті вантажі, які не підійдуть під "Руслан", хоча "Руслан" покриває 95% ринку перевезень габаритних і надвеликих вантажів, і лише 5%, що не може забрати "Руслан", може спокійно забрати "Мрія".

Скільки в нашому арсеналі літаків АН-124? В якому вони всі стані?

— Стан, звичайно, різний. Якщо брати "Авіалінії "Антонова", вони зараз нещодавно відновили один старий літак, це "Антей", який має параметри схожі до "Руслана", і, в принципі, по Європі він уже літав. На сьогодні сім літаків перебуває у флоті.

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Хто зараз може скласти конкуренцію літакам АН-124 у сфері повітряних вантажних перевезень взагалі і спеціального космічного обладнання зокрема?

— Якщо брати саме вантажні перевезення по світу, то є два основні гравці, які оперують таким типом суден. Це є українська "Авіалінії "Антонова" і російська "Волга-Днєпр". Зараз також інтерес до перевезення великих вантажів виявляють китайці. Хоча, відповідно, вони розробляють власні літаки. Але поки що вони не мають флоту, ці літаки не серійні, вони поки що більше тестові. Чи вдасться їм побудувати, чи ні, питання. Але ще рік тому китайці висловлювали інтерес до того, щоб Україна добудувала другий літак "Мрія", який стоїть на заводі "Антонова" законсервований. І хотіли його купити, але там вартість була більше мільярда гривень.

Тобто літаків, подібних АН-124 вантажопідйомністю до 150 тонн в сіті немає?

— У комерційній експлуатації для перевезення габаритних і надважких вантажів — немає.

К слову, в ноябре сообщалось, что госпредприятие "Антонов" выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" с целью соблюдения своих обязательств.