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    В США младенец чуть не лишился пальцев ног из-за волос

    (обновлено: )96
    Как сообщается, женщина переодевала ребенка на Рождество, когда ее муж обратил внимание на два посиневших пальца на ногах сына. Присмотревшись, родители заметили, что вокруг них обмотались волосы.
    Младенец почти лишился пальцев ног из-за волос матери
    Фото со страницы Heather Fricke в Facebook

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Младенец из США чуть не лишился пальцев на ногах из-за волос матери, сообщило издание The Sun.

    Хизер Фрик (Heather Fricke) из штата Мичиган написала на своей странице в Facebook о происшествии, случившемся с ее двухмесячным сыном Джейкобом.

    Мать переодевала ребенка на Рождество, когда ее муж обратил внимание на два посиневших пальца на ногах сына. Присмотревшись, родители заметили, что вокруг них обмотались волосы мамы, из-за чего нарушилось кровообращение.

    Фрик немедленно попыталась снять волосы, однако убрать все не получилось, в итоге родители вызвали скорую. Пятеро докторов потратили около часа, чтобы освободить пальцы ребенка. По словам врачей, если бы женщина с самого начала не сняла то, что смогла, пальцы ребенку пришлось бы ампутировать.

    Напомним, британка решила уменьшить грудь на 11 размеров ради младенца.

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