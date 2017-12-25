В РФ учительница родила во время уроков и спрятала младенца в сумку

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КИЕВ, 25 дек – РИА Новости Украина. Уфимская учительница родила ребенка в школе и спрятала новорожденного в сумку, младенец не выжил, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.

Инцидент произошел в одной из школ города Уфы в понедельник.

"Бригада скорой помощи доставила в больницу учительницу с сильным кровотечением из школы, где она вела уроки. По прибытию в медучреждение женщина призналась врачам, что была на последнем сроке беременности и родила в школе мертвого ребенка. Тело младенца врачи обнаружили в ее сумке", — рассказал РИА Новости собеседник агентства.

По словам источника, женщина уже имеет троих детей, но по какой-то причине она не состояла на учете у гинеколога по четвертой беременности.

"Следователи выясняют подробности и обстоятельства инцидента. Женщина утверждает, что ребенок родился мертвым. Специалистам предстоит выяснить, был ли плод мертвым при рождении, не было ли каких-то других сил воздействия на женщину, из-за которых плод мог умереть", — пояснил источник.

В следственном управлении СК РФ по Башкортостану не комментируют подробности происшествия. "СУСК РФ по Башкирии проводит проверку по этому факту", — сказал агентству представитель ведомства.

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