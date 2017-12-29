Трамп нашел повод для иронии в связи с рекордными холодами в США

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп на фоне установившейся на востоке страны холодной погоды с иронией вспомнил о теории глобального потепления климата и посоветовал американцам одеваться теплее.

"На востоке (США) это может быть самая холодная новогодняя ночь в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного того старого доброго Глобального Потепления, для защиты от которого наша страна, а не другие страны собиралась заплатить триллионы долларов. Одевайтесь теплее!", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В последние дни в восточной части США установилась морозная погода, во многих штатах выпал снег. По прогнозам синоптиков, в Вашингтоне в новогоднюю ночь ожидается минус 13 градусов по Цельсию, а температурный рекорд для этого города был установлен в 1899 году, когда термометр показал минус 26 градусов.

Трамп эту неделю проводит в своей резиденции во Флориде на юго-востоке страны, где средняя температура сейчас около 25 градусов тепла.

Первое глобальное соглашение по климату — Парижское соглашение — было подписано в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Договор ратифицировали 170 стран, обязавшись принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

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В начале июня Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения, за участие в котором выступала прежняя администрация Барака Обамы. Это вызвало критику со стороны части общественности и политической элиты в стране и за рубежом. Президент объяснил свое решение тем, что участие в соглашении невыгодно США с экономической точки зрения. При этом ранее Трамп называл теорию о глобальном потеплении выдумкой.

Согласно расчетам ряда ученых, одним из следствий глобального потепления станет изменение климата на планете, в результате чего в отдельных регионах будет холоднее, чем раньше.