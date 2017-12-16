Столкновения из-за Иерусалима: 4 палестинца погибли, 888 ранены

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Четыре палестинца погибли в ходе столкновений с израильской армией, 888 получили ранения в секторе Газа, Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше недели с различной степенью интенсивности в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство.

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"Четыре палестинца погибли сегодня — два в секторе Газа, один в Рамалле и один в Иерусалиме, они были убиты израильскими солдатами в ходе столкновений", — сказала аль-Фукаха.

"Количество раненых на Западном берегу и в Иерусалиме составило 661, еще 227 ранены в секторе Газа. Среди них тяжелые ранения получили десять человек ", — добавила Эраб аль-Фукаха.

В результате огнестрельные ранения получили 104 человека, остальные были ранены резиновыми пулями и пострадали от слезоточивого газа, добавила аль-Фукаха.

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Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. При этом подчеркнул, что принятое решение не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе. Он также отметил, что нынешний шаг не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах. Трамп обязуется переместить посольство США в Иерусалим из Тель-Авива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "историческим" решение Трампа. В своем заявлении он отметил, что инициатива Трампа является важным шагом на пути к миру. В свою очередь, радикальная палестинская группировка "Хамас" заявила, что решение Трампа открывает "ворота ада".