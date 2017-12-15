В Египте разбился самолет: есть жертвы

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Тренировочный легкомоторный самолет Beechcraft Baron 58 совершил жесткую посадку в районе озера Карун в Египте, погибли трое инструкторов и двое курсантов, говорится в распространенном заявлении министерства гражданской авиации Египта.

Со ссылкой на главу совета директоров Египетской авиационной академии Ильяса Садека сообщается, что самолет выполнял тренировочный полет в специальной зоне.

В самолете возникла техническая неисправность, капитан принял решение совершить вынужденную посадку в пустыне.

В результате жесткого приземления трое инструкторов и двое курсантов погибли.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.