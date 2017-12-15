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    В Египте разбился самолет: есть жертвы

    (обновлено: )343
    Как сообщается, самолет выполнял тренировочный полет в специальной зоне. В воздушном транспорте возникла техническая неисправность. Погибли трое инструкторов и двое курсантов.
    Beechcraft Baron 58. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Тренировочный легкомоторный самолет Beechcraft Baron 58 совершил жесткую посадку в районе озера Карун в Египте, погибли трое инструкторов и двое курсантов, говорится в распространенном заявлении министерства гражданской авиации Египта.

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    Со ссылкой на главу совета директоров Египетской авиационной академии Ильяса Садека сообщается, что самолет выполнял тренировочный полет в специальной зоне.

    В самолете возникла техническая неисправность, капитан принял решение совершить вынужденную посадку в пустыне.

    В результате жесткого приземления трое инструкторов и двое курсантов погибли.

    Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

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