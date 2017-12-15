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15.12.201712:31
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    США помогут Украине "оградиться" от информационных технологий России

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    (обновлено: )30509
    Между США и Украиной планируется обмен информацией и сотрудничество по двусторонней линии и по линии международных организаций в области кибербезопасности.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Комитет по иностранным делам палаты представителей США поддержал законопроект, предусматривающий сотрудничество с Украиной в области кибербезопасности, говорится в сообщении на сайте комитета.

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    Законопроект внесен демократом Бренданом Бойлом. Он предполагает предоставление Украине поддержки в укреплении компьютерных сетей, защите критически важной инфраструктуры и помощь в "сокращении зависимости от информационных и коммуникационных технологий из России".

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    Кроме того, планируется обмен информацией и сотрудничество с Киевом по двусторонней линии и по линии международных организаций в области кибербезопасности. Законопроект предполагает обязать госсекретаря отчитываться перед конгрессом о том, как идет работа с Украиной в этой области.

    Чтобы законопроект стал законом, ему нужно пройти голосование в полном составе палаты представителей и аналогичный процесс принятия в сенате, также требуется подпись президента США.

    Ранее сообщалось, что США оценили "исходящую от РФ и Китая киберугрозу" на 8 баллов из 10. 

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