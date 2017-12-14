Ирландская пенсионерка украсила елку стрингами

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Ирландка Алекс Бермингем поведала историю о своей 74-летней бабушке, которая украсила новогоднюю елку женскими стрингами. Они были упакованы в шары, и выглядели, словно игрушки. Снимки новогодней елки девушка опубликовала в Twitter.

Заметив подвох в "игрушках", девушка объяснила пожилой женщине, что именно находится внутри новогодних шаров. Она также отметила, что трусики были с люрексом, что и позволило принять шары за подлинные игрушки.

"Моя 74-летняя бабушка купила эти рождественские шарики в магазине товаров для дома. Когда я начала развешивать их на елку, я поняла, что бабуля, сама того не ведая, купила упакованные в шары блестящие стринги. Всем пошленького Рождества", — отметила девушка.

​Ранее сообщалось, что в американском Нью-Джерси на ферме выращивают разноцветные елки. Семья, организовавшая оригинальный бизнес, занимается им еще с 1958 года.