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    В мире

    В США на ферме выращивают разноцветные елки

    (обновлено: )20301
    Сообщается, что на ферме елки красят экологически безопасной краской, которая не содержит токсинов и не вызывает аллергии.
    Разноцветные елки
    thelaladiaries

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В американском Нью-Джерси на ферме выращивают разноцветные елки.

    Семья, организовавшая оригинальный бизнес, занимается им  еще с 1958 года. 

    Небольшие 30-сантиметровые деревца уже давно завоевали популярность не только у жителей Штатов.

    yariiluv
    Разноцветные елки
    laniekeaylady
    Разноцветные елки

    Елки красят экологически безопасной краской, которая не содержит токсинов и не вызывает аллергии. 

    Ранее сообщалось, что главная новогодняя елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве, потеряла в дороге часть веток и значительно полысела.

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