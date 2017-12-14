В США на ферме выращивают разноцветные елки

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В американском Нью-Джерси на ферме выращивают разноцветные елки.

Семья, организовавшая оригинальный бизнес, занимается им еще с 1958 года.

Небольшие 30-сантиметровые деревца уже давно завоевали популярность не только у жителей Штатов.

yariiluv Разноцветные елки

laniekeaylady Разноцветные елки

Елки красят экологически безопасной краской, которая не содержит токсинов и не вызывает аллергии.

Ранее сообщалось, что главная новогодняя елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве, потеряла в дороге часть веток и значительно полысела.