Фийон и Жюппе лидируют на праймериз во Франции - первые данные

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон с большим отрывом лидирует на праймериз правых и центристов, вторым идет бывший глава правительства Ален Жюппе, экс-президент Николя Саркози остается "за бортом" второго тура, свидетельствуют первые официальные данные итогов голосования.

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"По данным с 2913 (из 10,2 тысячи) участков, Франсуа Фийон набирает 42,8%, Ален Жюппе — 26,0%, Николя Саркози — 24,4%, Брюно Ле Мэр — 3%, Натали Костюшко-Моризе — 2,1%, Жан-Фредерик Пуасон — 1,4%, Жан-Франсуа Копе — 0,3%", — объявил глава оргкомитета Тьери Солер.

Он подчеркнул, что речь идет о самых первых данных с небольших избирательных участков — в основном за рубежом — и призвал дожидаться более значительных результатов.

Напомним, с начала кампании подавляющее большинство наблюдателей отдавали преимущество Жюппе и Саркози, предрекая их сватку во втором туре. Почти три месяца Жюппе лидировал в опросах, обходя Саркози на 7-10 пунктов.