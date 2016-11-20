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    Фийон и Жюппе лидируют на праймериз во Франции - первые данные

    (обновлено: )84710
    По данным с 2913 (из 10,2 тысячи) участков, Франсуа Фийон набирает 42,8%, Ален Жюппе - 26,0%, Николя Саркози - 24,4%, Брюно Ле Мэр - 3%, Натали Костюшко-Моризе - 2,1%, Жан-Фредерик Пуасон - 1,4%, Жан-Франсуа Копе - 0,3%.
    Первый тур праймериз партии республиканцев в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон с большим отрывом лидирует на праймериз правых и центристов, вторым идет бывший глава правительства Ален Жюппе, экс-президент Николя Саркози остается "за бортом" второго тура, свидетельствуют первые официальные данные итогов голосования.

    Винсен Роже (Vincent Roger)
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    "По данным с 2913 (из 10,2 тысячи) участков, Франсуа Фийон набирает 42,8%, Ален Жюппе — 26,0%, Николя Саркози — 24,4%, Брюно Ле Мэр — 3%, Натали Костюшко-Моризе — 2,1%, Жан-Фредерик Пуасон — 1,4%, Жан-Франсуа Копе — 0,3%", — объявил глава оргкомитета Тьери Солер.

    Он подчеркнул, что речь идет о самых первых данных с небольших избирательных участков — в основном за рубежом — и призвал дожидаться более значительных результатов.

    Напомним, с начала кампании подавляющее большинство наблюдателей отдавали преимущество Жюппе и Саркози, предрекая их сватку во втором туре. Почти три месяца Жюппе лидировал в опросах, обходя Саркози на 7-10 пунктов. 

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