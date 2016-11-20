Во Франции пройдет I тур праймериз правых и центристов

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина, Даниил Низамутдинов. Первый тур открытых праймериз правых и центристов пройдет во Франции в воскресенье. К голосованию приковано повышенное внимание, поскольку с учетом непопулярности правящей Социалистической партии и президента Франсуа Олланда кандидат от крупнейшей оппозиционной силы с большой долей вероятности в 2017 году станет новым хозяином Елисейского дворца.

Борьбу за право баллотироваться ведут семь кандидатов: экс-президент Николя Саркози, бывшие премьеры Ален Жюппе и Франсуа Фийон, а также депутаты Брюно Ле Мэр, Натали Костюшко-Моризе, Жан-Фредерик Пуасон и Жан-Франсуа Копе.

Первые результаты голосования станут известны вечером в воскресенье. Второй тур праймериз пройдет 27 ноября.

С начала кампании подавляющее большинство наблюдателей отдавали преимущество Жюппе и Саркози, предрекая их сватку во втором туре. Почти три месяца Жюппе лидировал в опросах, обходя Саркози на 7-10 пунктов. Ситуация изменилась с началом серии дебатов семерки, которые в прямом эфире транслировались на ведущих французских телеканалах.

По итогам первой встречи, которая прошла 14 октября, телезрители признали Жюппе самым убедительным. Во второй он также оказался лучшим, однако если говорить о симпатиях сторонников правых и центристов, то уже немного уступил в этом Саркози. Между тем, многие отметили решительный рывок, который совершил Фийон: блестяще подготовившись к дебатам, экс-премьер убедительно, грамотно и четко отстаивал свою позицию.

К третьему туру дебатов Фийон уже подошел как один из фаворитов. Причем, если Жюппе в этот раз смотрелся довольно блекло, Фийон вновь показал себя с лучшей стороны: это подтвердил опрос телезрителей, которые с большим перевесом признали самым убедительным именно его.

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Согласно опубликованному в пятницу вечером газетой Monde опросу (исследование компании Ipsos, участвовали 9,6 тысячи человек), Фийон благодаря успешной кампании за три месяца взлетел в рейтингах на 18 пунктов, обойдя как Саркози, так и Жюппе, потерявшего 12 пунктов за тот же период. Фийон получил 30%, Саркози и Жюппе — по 29% каждый.

Открытые праймериз правых и центристов пройдут во Франции впервые (ранее в них участвовали лишь члены партии), принять в них участие могут все граждане Франции, включенные в списки избирателей: им лишь нужно будет подписать политическую хартию, подтвердив свою приверженность идеалам правоцентристов. Для организации голосования крупнейшая оппозиционная партия "Республиканцы" (шесть из семи кандидатов представляют именно ее) и ее сторонники мобилизовала 80 тысяч волонтеров. В метрополии и заморских территориях страны организованы более 10 тысяч избирательных участков, проголосовать можно с 8 до 19 часов.

Одним из главных вопросов остается возможная явка участников первичных выборов. Прогнозы называют разные: от 1 миллиона до 3 миллионов человек. В первом туре открытых праймериз социалистов в 2011 году приняли участие 2,6 миллиона избирателей (2,8 миллиона — во втором). Эксперты отмечают, что уровень явки может сыграть значительную роль.

Так, Саркози опирается на серьезную поддержку активистов и сторонников "Республиканцев", однако не слишком популярен в целом — для него невысокая явка может быть более выгодна. Напротив, Жюппе играет объединяющую роль, избиратели центра в большей степени отдают предпочтение именно респектабельному мэру Бордо, и в его интересах привлечь к урнам для голосования как можно больше людей.

Ставки на первичных выборах предельно высоки, поскольку кандидат от правых и центристов — кто бы им ни оказался — в нынешних условиях станет главным фаворитом в борьбе за президентское кресло. Так, в 2012 году французы проголосовали за оппозиционера Олланда, просто предпочтя его непопулярному президенту Саркози.