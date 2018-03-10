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    Ален Жюппе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Фийон лидирует на праймериз во Франции с 66,6% голосов
    02:57 28.11.2016
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    После подсчета голосов на 9795 из 10229 участков (4,176 миллиона избирателей), экс-премьер Франсуа Фийон получает 66,6% голосов, экс-премьер Ален Жюппе - 34,4%.
    Ален Жюппе
    Жюппе признал поражение и поздравил Фийона с победой на праймериз во Франции
    22:31 27.11.2016
    437
    Согласно данным подсчета голосов с 6278 из 10229 участков (2,102 миллиона избирателей), Франсуа Фийон получает 68% голосов, экс-премьер Ален Жюппе - 32%.
    Франсуа Фийон
    Фийон и Жюппе проголосовали на праймериз во Франции
    12:15 27.11.2016
    363
    Во Франции в воскресенье проходит второй тур праймериз правых и центристов - крупнейшей оппозиционной силы страны. За право баллотироваться на президентских выборах соперничают экс-премьеры Франции Франсуа Фийон и Ален Жюппе.
    Франсуа Фийон
    В воскресенье во Франции пройдет второй тур праймериз правоцентристов
    05:53 27.11.2016
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    С учетом ситуации в стране, кандидат от правых и центристов - крупнейшей оппозиционной силы - с большой долей вероятности в мае будущего года станет новым президентом Франции.
    Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
    Опять победа: Фийон уверенно лидирует на праймериз во Франции
    16:30 25.11.2016
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    Вечером в четверг во Франции прошли последние дебаты экс-премьера Алена Жюппе и экс-премьера Франсуа Фийона, соперничающих за право баллотироваться на президентских выборах от правых и центристов – крупнейшей оппозиционной силы страны.
    Первый тур праймериз партии республиканцев в Париже
    Праймериз по-французски: провал Саркози, сенсационный победитель
    12:18 21.11.2016
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    Первый тур праймериз правых и центристов во Франции закончился сенсацией: победу со значительным отрывом одержал экс-премьер Франсуа Фийон, который считается пророссийским кандидатом.
    Первый тур праймериз партии республиканцев в Париже
    Фийон и Жюппе лидируют на праймериз во Франции - первые данные
    22:18 20.11.2016
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    По данным с 2913 (из 10,2 тысячи) участков, Франсуа Фийон набирает 42,8%, Ален Жюппе - 26,0%, Николя Саркози - 24,4%, Брюно Ле Мэр - 3%, Натали Костюшко-Моризе - 2,1%, Жан-Фредерик Пуасон - 1,4%, Жан-Франсуа Копе - 0,3%.
    Флаг Франции
    Во Франции пройдет I тур праймериз правых и центристов
    01:51 20.11.2016
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    Борьбу за право баллотироваться ведут семь кандидатов: Николя Саркози, Ален Жюппе, Франсуа Фийон, а также Брюно Ле Мэр, Натали Костюшко-Моризе, Жан-Фредерик Пуасон и Жан-Франсуа Копе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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