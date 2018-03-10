Во Франции в воскресенье проходит второй тур праймериз правых и центристов - крупнейшей оппозиционной силы страны. За право баллотироваться на президентских выборах соперничают экс-премьеры Франции Франсуа Фийон и Ален Жюппе.
Вечером в четверг во Франции прошли последние дебаты экс-премьера Алена Жюппе и экс-премьера Франсуа Фийона, соперничающих за право баллотироваться на президентских выборах от правых и центристов – крупнейшей оппозиционной силы страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".