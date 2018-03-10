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    Республиканцы (политическая партия, Франция)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Выбывший кандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Фийон отказался от права вести борьбу на парламентских выборах
    20:41 24.04.2017
    154Макрон - новый президент Франции
    По словам выбывшего из президентской гонки кандидата от оппозиционной французской партии "Республиканцы", экс-премьера Франции Франсуа Фийона, у него больше нет права вести парламентскую борьбу вместе со своей партией.
    Кандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Фийон признал свое поражение на выборах во Франции
    23:21 23.04.2017
    307Макрон - новый президент Франции
    Согласно заявлению экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, во втором туре он поддержит экс-министра экономики, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.
    Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Фийон лидирует на праймериз во Франции с 66,6% голосов
    02:57 28.11.2016
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    После подсчета голосов на 9795 из 10229 участков (4,176 миллиона избирателей), экс-премьер Франсуа Фийон получает 66,6% голосов, экс-премьер Ален Жюппе - 34,4%.
    Франсуа Фийон
    В воскресенье во Франции пройдет второй тур праймериз правоцентристов
    05:53 27.11.2016
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    С учетом ситуации в стране, кандидат от правых и центристов - крупнейшей оппозиционной силы - с большой долей вероятности в мае будущего года станет новым президентом Франции.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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