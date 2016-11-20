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    Более 2,5 млн человек проголосовали на праймериз во Франции - оргкомитет

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    Эксперты отмечают неожиданно высокую явку на первых в истории открытых праймериз правоцентристов, предполагая, что на конец дня она может составить около 4 миллионов.
    Первый тур праймериз партии республиканцев в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Более 2,5 миллиона человек приняли участие в голосовании на праймериз правых и центристов во Франции к 17.00 по местному времени (18.00 по Киеву), сообщил журналистам глава оргкомитета Тьери Солер.

    "По данным на 17.00, на 70% участков, с которых поступили данные, проголосовали 2 миллиона 501 тысяч 491 человек", — заявил Солер.

    Эксперты отмечают неожиданно высокую явку на первых в истории открытых праймериз правоцентристов, предполагая, что на конец дня она может составить около 4 миллионов. В течение всего дня на избирательных участках в разных концах Франции стоят длинные очереди желающих проголосовать за того или иного кандидата, многим избирателям пришлось провести в ожидании около полутора часов. На некоторых участках закончились конверты для голосования или карточки с именами трех фаворитов, организаторам пришлось пустить в ход резерв, подготовленный для второго тура выборов.

    Винсен Роже (Vincent Roger)
    @jeanspiri
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    В 2011 году в открытых праймериз главных соперников правоцентристов — социалистов — в первом туре приняли участие 2,7 миллиона человек, во втором — 2,9 миллиона.

    Принять участие в проходящих в воскресенье первичных выборах могут все граждане Франции, включенные в списки избирателей: им лишь нужно подписать политическую хартию, подтвердив свою приверженность идеалам правоцентристов. Кроме того, каждый участник голосования вносит денежный вклад — 2 евро. По оценкам организаторов, проведение праймериз обойдется в 5-9 миллионов евро. Собранные средства пойдут на покрытие этой суммы. Дефицит будет покрыт за партийный счет. В случае, если, напротив, образуется избыток, он будет перечислен в фонд избирательной кампании будущего кандидата правых и центристов.

    Борьбу за право баллотироваться от крупнейшей оппозиции на предстоящих весной будущего года президентских выборах ведут: экс-президент Николя Саркози, бывшие премьеры Ален Жюппе и Франсуа Фийон, а также депутаты Брюно Ле Мэр, Натали Костюшко-Моризе, Жан-Фредерик Пуасон и Жан-Франсуа Копе. По данным последнего опроса общественного мнения, опубликованного в пятницу вечером газетой Monde, Фийону свои предпочтения отдавали 30% французов, Саркози и Жюппе — по 29%.

    К голосованию приковано повышенное внимание, поскольку с учетом непопулярности правящей Социалистической партии и президента Франсуа Олланда кандидат от крупнейшей оппозиционной силы с большой долей вероятности в 2017 году станет новым хозяином Елисейского дворца.

    На территории Франции открыто более 10 тысяч избирательных участков. Их работа началась в 08.00 местного времени и завершится в 19.00. Первые результаты голосования станут известны уже вечером в воскресенье. Второй тур первичных выборов пройдет 27 ноября.

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