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    Число погибших при крушении поезда в Индии превысило 100 человек

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    Всего в поезде находились около 500 пассажиров, большинство из которых спали в момент трагедии. На месте происшествия работают около 250 спасателей.
    Cход поезда с рельсов в Индии
    ndtv.com

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Число погибших при сходе вагонов пассажирского поезда с рельсов на севере Индии превысило 100 человек, более 200 пострадали, сообщает телеканал NDTV.

    На месте схода поезда в Индии
    ‏@DhakaTribune
    Масштабное крушение поезда в Индии. Кадры с места ЧП

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    Как сообщает телеканал, всего в поезде находились около 500 пассажиров, большинство из которых спали в момент трагедии. На месте происшествия работают около 250 спасателей.  Существует вероятность, что число жертв может возрасти, поскольку команды спасателей пока не смогли получить доступ к одному из вагонов.

    "Сейчас число жертв перевалило за 100 ", —  приводит агентство Франс Пресс заявление представителя местной полиции Далджита Сингха Чаудари.

    В ночь на воскресенье в штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов скорый поезд Индор-Патна. Точная причина происшествия пока не установлена, известно, что с рельсов сошли 14 вагонов состава. Ранее сообщалось о 91 погибшем и более 150 пострадавших.

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