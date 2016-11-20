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    Число погибших при сходе поезда с рельсов в Индии превысило 90

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    В ночь на воскресенье в штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов скорый поезд Индор-Патна. Точная причина происшествия пока не установлена, известно, что с рельсов сошли 14 вагонов состава.
    Cход поезда с рельсов в Индии
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    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Число погибших при сходе вагонов пассажирского поезда с рельсов на севере Индии достигло 91, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

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    Ранее сообщалось о 63 погибших и более 150 пострадавших.

    "К сожалению, число жертв возросло, и на данный момент число погибших составляет 91", — приводит агентство заявление представителя местной полиции Далджит Сингх Чаудари (Daljit Singh Chawdhary).

    В ночь на воскресенье в штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов скорый поезд Индор-Патна. Точная причина происшествия пока не установлена, известно, что с рельсов сошли 14 вагонов состава.

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