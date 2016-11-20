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    Поезд сошел с рельсов в Индии, более 20 погибших

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    Инцидент произошел неподалеку от города Пукраян. По данным СМИ, в результате схода пассажирского поезда с рельсов более 100 человек получали травмы. Причина ЧП неясна.
    На месте ДТП в Индии
    @BBCWorld

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Как минимум 24 человека погибли при сходе пассажирского поезда с рельсов на севере Индии, более 100 пострадали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

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    Как уточняет издание New Indian Express, инцидент произошел неподалеку от города Пукраян.

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    На место прибыли медики и местные чиновники. Причина схода поезда с рельсов пока неясна.

    В декабре прошлого года в результате столкновения двух поездов в штате Харьяна на севере Индии погиб один человек, десятки получили травмы. Столкновение поездов произошло в 80 км от столицы в условиях плохой видимости из-за густого утреннего тумана.

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