Поезд сошел с рельсов в Индии, более 20 погибших

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Как минимум 24 человека погибли при сходе пассажирского поезда с рельсов на севере Индии, более 100 пострадали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Как уточняет издание New Indian Express, инцидент произошел неподалеку от города Пукраян.

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На место прибыли медики и местные чиновники. Причина схода поезда с рельсов пока неясна.

В декабре прошлого года в результате столкновения двух поездов в штате Харьяна на севере Индии погиб один человек, десятки получили травмы. Столкновение поездов произошло в 80 км от столицы в условиях плохой видимости из-за густого утреннего тумана.