Число погибших при сходе поезда с рельсов в Индии достигло 60

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Число погибших при сходе 14 вагонов пассажирского поезда с рельсов на севере Индии достигло 60, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о 24 погибших и более 100 пострадавших.

"Число погибших возросло и сейчас составляет 60 человек, еще 150 человек получили ранения", — заявил главный инспектор полиции города Канпур в штате Уттар-Прадеш Заки Ахмед (Zaqi Ahmed).

Инцидент произошел неподалеку от города Пукраян. Его причина пока точно неясна, но некоторые источники заявляют, что к трагедии могла привести поломка рельсов.