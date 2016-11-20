наверх
10.03.201801:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число погибших при сходе поезда с рельсов в Индии достигло 60

    (обновлено: )101
    Главный инспектор полиции города Канпур в штате Уттар-Прадеш Заки Ахмед заявил, что количество пострадавших увеличилось до 150 человек. Причина пока точно неясна.
    На месте схода поезда в Индии
    ‏@DhakaTribune

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Число погибших при сходе 14 вагонов пассажирского поезда с рельсов на севере Индии достигло 60, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

    Ранее сообщалось о 24 погибших и более 100 пострадавших.

    "Число погибших возросло и сейчас составляет 60 человек, еще 150 человек получили ранения", — заявил главный инспектор полиции города Канпур в штате Уттар-Прадеш Заки Ахмед (Zaqi Ahmed).

    Инцидент произошел неподалеку от города Пукраян. Его причина пока точно неясна, но некоторые источники заявляют, что к трагедии могла привести поломка рельсов.

    @BBCWorld
    На месте схода поезда в Индии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине