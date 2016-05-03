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    В мире

    Обама уверен, что Трамп не станет президентом США

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    Победа Трампа. Ликование и протесты в США. (944)

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    На вопрос журналиста о том, какие решения может принимать Трамп на посту президента США, Барак Обама заявил, что не думает об этом, потому что не ожидает, что избрание Трампа произойдет.
    Барак Обама. Архивное фото
    Associated Press Pablo Martinez Monsivais

    ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости Украина. Президент США Барак Обама, чьи полномочия истекают в этом году, не верит в то, что его преемником в Белом доме станет республиканец Дональд Трамп.

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в штате Индиана
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хиллари Клинтон на праймериз в штате Индиана

    В ходе интервью телеканалу CNN журналист поинтересовался у Обамы, что тот думает о том, какие решения может принимать Трамп на посту президента США.

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    "Я не думаю об этом. Потому что я не ожидаю, что это (избрание Трампа) произойдет", — сказал Обама.

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    Демократ Обама дорабатывает второй и последний срок на посту президента США, который он занял в 2009 году. В настоящее время на эту должность от демократической партии претендуют сенатор Берни Сандерс и экс-госсекретарь США Хилари Клинтон, которая работала с Обамой в 2009-13 годах. Миллиардер Трамп является лидером предвыборной гонки от республиканцев.

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