Обама уверен, что Трамп не станет президентом США

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости Украина. Президент США Барак Обама, чьи полномочия истекают в этом году, не верит в то, что его преемником в Белом доме станет республиканец Дональд Трамп.

В ходе интервью телеканалу CNN журналист поинтересовался у Обамы, что тот думает о том, какие решения может принимать Трамп на посту президента США.

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"Я не думаю об этом. Потому что я не ожидаю, что это (избрание Трампа) произойдет", — сказал Обама.

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Демократ Обама дорабатывает второй и последний срок на посту президента США, который он занял в 2009 году. В настоящее время на эту должность от демократической партии претендуют сенатор Берни Сандерс и экс-госсекретарь США Хилари Клинтон, которая работала с Обамой в 2009-13 годах. Миллиардер Трамп является лидером предвыборной гонки от республиканцев.