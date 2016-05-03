Хиллари Клинтон на праймериз в штате Индиана

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон приняла активное участие в предвыборном ралли в городе Индианаполис штата Индиана.

Ранее в отличие от конкурента-республиканца (Дональда Трампа — Ред.) Хиллари Клинтон не смогла обыграть "всухую" своего соперника по демократической гонке сенатора Берни Сандерса. Тот победил в Род-Айленде, набрав там, по сведениям "Вашингтон пост", 55% голосов против 43% у бывшего госсекретаря. Но в бочке меда Клинтон это стало лишь ложкой дегтя, поскольку по числу делегатов, которых этот штат отправляет на партийный съезд демократов, он стал самым маленьким в нынешний супервторник — 33.

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Самой упорной борьба оказалась в Коннектикуте: там на данный момент счет 51:47 в пользу бывшего госсекретаря, но СМИ уже сообщили о ее победе. В остальных же штатах — Пенсильвании и Мэриленде, где разыгрывалось наибольшее число голосов делегатов, а также в Делавэре, Клинтон победила за явным преимуществом, набрав от 56 до 69% голосов. У Сандерса там лучший показатель в Пенсильвании – 43%.

Для общей победы на съезде Демократической партии в июле в Филадельфии (штат Пенсильвания) нужно получить голоса 2383 делегатов. По подсчетам "Вашингтон пост", Клинтон подобралась к этой отметке почти вплотную, уже заручившись поддержкой 2141 делегата. Сандерс отстает очень заметно: у него только 1321 голос.