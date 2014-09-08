Сообщения о поставках оружия Украине неправдивы - Белый дом

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Заявления представителя украинских властей о том, что американское оружие будет поставляться в Украину, не соответствует действительности, заявила РИА Новости представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Кэйтлин Хейден.

"Эти сообщения недостоверны", — заявила Хейден. Вместе с тем, по ее словам, США рассматривают дополнительные возможности военной помощи Украине. "Украина подала разнообразные запросы на дополнительную помощь в области безопасности, и мы рассматриваем все их, чтобы определить, как мы можем поддержать Украину в дальнейшем", — сказала она.

"С марта 2014 года США объявили о предоставлении более 60 миллионов долларов, не включающей оружие, помощи Украине в области безопасности на борьбу с нестабильностью, поддержание территориальной целостности и реформу оборонных институтов", — заключила представитель Белого дома.

В воскресенье советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook, что на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность о поставках современного оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии на Украину.