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    Сообщения о поставках оружия Украине неправдивы - Белый дом

    Тема:

    Мировая реакция на события в Украине (309)

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    Заявления представителя украинских властей о том, что американское оружие будет поставляться в Украину, не соответствует действительности, заявила РИА Новости представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Кэйтлин Хейден.
    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell

    ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Заявления представителя украинских властей о том, что американское оружие будет поставляться в Украину, не соответствует действительности, заявила РИА Новости представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Кэйтлин Хейден.

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    Associated Press Charles Dharapak
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    "Эти сообщения недостоверны", — заявила Хейден. Вместе с тем, по ее словам, США рассматривают дополнительные возможности военной помощи Украине. "Украина подала разнообразные запросы на дополнительную помощь в области безопасности, и мы рассматриваем все их, чтобы определить, как мы можем поддержать Украину в дальнейшем", — сказала она.

    "С марта 2014 года США объявили о предоставлении более 60 миллионов долларов, не включающей оружие, помощи Украине в области безопасности на борьбу с нестабильностью, поддержание территориальной целостности и реформу оборонных институтов", — заключила представитель Белого дома.

    В воскресенье советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook, что на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность о поставках современного оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии на Украину.

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