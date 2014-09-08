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    В мире

    Польша опровергла информацию о поставках оружия в Украину - ТВ

    Тема:

    Мировая реакция на события в Украине (309)

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    "Этот очень важный вопрос не должен быть предметом информирования на блогах, только предметом переговоров между правительствами", - подчеркнул глава Минобороны Польши.
    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня

    ВАРШАВА, 8 сен — РИА Новости, Леонид Свиридов. Министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк в понедельник официально опроверг информацию о том, что Варшава поставит Киеву современное вооружение, назвав заявления украинских властей "фальстартом и ошибкой".

    Ситуация в Мариуполе
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
    Хроника 7 сентября: наступление на Мариуполь и зарубежные поставки оружия

    В воскресенье, 7 сентября, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook, что на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность о поставках современного оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии.

    В интервью Польскому телевидению министр отметил, что слова Луценко — "это был такой фальстарт, ошибка".

    "На саммите НАТО не было никаких договоренностей, касающихся поставок современного оружия в Украину", — заявил Семоняк.

    "Этот очень важный вопрос не должен быть предметом информирования на блогах, только предметом переговоров между правительствами", — подчеркнул глава Минобороны Польши.

    Семоняк выразил надежду, что вопросы сотрудничества НАТО с Украиной и Варшавы с Киевом в военной области будут предметом дальнейших переговоров.

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