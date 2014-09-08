Польша опровергла информацию о поставках оружия в Украину - ТВ

ВАРШАВА, 8 сен — РИА Новости, Леонид Свиридов. Министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк в понедельник официально опроверг информацию о том, что Варшава поставит Киеву современное вооружение, назвав заявления украинских властей "фальстартом и ошибкой".

В воскресенье, 7 сентября, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook, что на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность о поставках современного оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии.

В интервью Польскому телевидению министр отметил, что слова Луценко — "это был такой фальстарт, ошибка".

"На саммите НАТО не было никаких договоренностей, касающихся поставок современного оружия в Украину", — заявил Семоняк.

"Этот очень важный вопрос не должен быть предметом информирования на блогах, только предметом переговоров между правительствами", — подчеркнул глава Минобороны Польши.

Семоняк выразил надежду, что вопросы сотрудничества НАТО с Украиной и Варшавы с Киевом в военной области будут предметом дальнейших переговоров.