НАТО не будет централизованно поставлять оружие Украине - замгенсека альянса

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс не будет централизованно поставлять оружие Украине, при этом отдельные члены НАТО могут делать заявления на эту тему, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Мы как организация, институт, осуществляем поддержку только на организационном уровне, в том числе по реформированию вооруженных сил, повышения профессионализма вооруженных сил, мы не поставляем оружие. Право предпринимать такие действия (поставка оружия) принадлежит отдельным государствам, но я не собираюсь комментировать отдельные высказывания их представителей", — заявил Вершбоу в ходе видеомоста по итогам саммита альянса в Уэльсе.

В воскресенье советник президента Украины Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook, что на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность о поставках современного оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии. Все эти страны в последствии опровергли это заявление.