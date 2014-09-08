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    НАТО не будет централизованно поставлять оружие Украине - замгенсека альянса

    Тема:

    Мировая реакция на события в Украине (309)

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    Североатлантический альянс не будет централизованно поставлять оружие Украине, при этом отдельные члены НАТО могут делать заявления на эту тему, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.
    Заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу
    RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс не будет централизованно поставлять оружие Украине, при этом отдельные члены НАТО могут делать заявления на эту тему, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

    "Мы как организация, институт, осуществляем поддержку только на организационном уровне, в том числе по реформированию вооруженных сил, повышения профессионализма вооруженных сил, мы не поставляем оружие. Право предпринимать такие действия (поставка оружия) принадлежит отдельным государствам, но я не собираюсь комментировать отдельные высказывания их представителей", — заявил Вершбоу в ходе видеомоста по итогам саммита альянса в Уэльсе.

    В воскресенье советник президента Украины Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook, что на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность о поставках современного оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии. Все эти страны в последствии опровергли это заявление.

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